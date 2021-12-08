Татарстан может стать «пилотом» для бондовых зон

Госдума России приняла в первом чтении законопроект о создании экспериментальных бондовых складов в стране. Татарстан намеревается стать одним из пилотных регионов. Бондовая зона в республике может быть открыта на базе подразделения «Почты России» в казанском аэропорту. Об этом сообщил помощник Президента РТ, бизнес-омбудсмен Фарид Абдулганиев.

«Приводя в пример успешный опыт других стран, которые находятся в непосредственной близости от России – Китай, Прибалтика, Казахстан – в своем письме Рустам Минниханов отмечал, что из-за отсутствия такой зоны в России мы сами тормозим развитие интернет-торговли у себя в стране», – отметил Абдулганиев.

Ранее в июле 2020 года Рустам Минниханов направил премьер-министру России Михаилу Мишустину обращение о готовности республики участвовать в эксперименте по созданию первой в стране бондовой зоны.

Бондовые склады используются для хранения и распределения товаров с маркетплейсов. Особый статус зоны позволяет выплачивать налоги и таможенные пошлины на товары не при пересечении ими границы, а после их покупки физическими лицами, что намного упрощает возврат невостребованного товара обратно за рубеж.