 Татарстан может стать «пилотом» для бондовых зон
news_header_top_970_100

Татарстан может стать «пилотом» для бондовых зон

Бондовая зона в республике может быть открыта на базе «Почты России» в казанском аэропорту.

Город
8 декабря 2021  15:26
Автор:
Ольга Ильина

Госдума России приняла в первом чтении законопроект о создании экспериментальных бондовых складов в стране. Татарстан намеревается стать одним из пилотных регионов. Бондовая зона в республике может быть открыта на базе подразделения «Почты России» в казанском аэропорту. Об этом сообщил помощник Президента РТ, бизнес-омбудсмен Фарид Абдулганиев.

«Приводя в пример успешный опыт других стран, которые находятся в непосредственной близости от России – Китай, Прибалтика, Казахстан – в своем письме Рустам Минниханов отмечал, что из-за отсутствия такой зоны в России мы сами тормозим развитие интернет-торговли у себя в стране», – отметил Абдулганиев.

Ранее в июле 2020 года Рустам Минниханов направил премьер-министру России Михаилу Мишустину обращение о готовности республики участвовать в эксперименте по созданию первой в стране бондовой зоны.

Бондовые склады используются для хранения и распределения товаров с маркетплейсов. Особый статус зоны позволяет выплачивать налоги и таможенные пошлины на товары не при пересечении ими границы, а после их покупки физическими лицами, что намного упрощает возврат невостребованного товара обратно за рубеж.

Новости
В Татарстане объявили конкурс на лучшую афишу для «Театрального Приволжья»
Татарстан может стать «пилотом» для бондовых зон
В Казани за прошедшую неделю в общественном транспорте выявили 12 нарушителей ограничений
В Татарстане заработала цифровая платформа для поиска земельных участков под экотуризм
Суд Казани отправил мать, издевавшуюся над маленькой дочерью, на 2 месяца в СИЗО
В Татарстане мошенники от имени Роспотребнадзора вымогали деньги у местных предпринимателей
В Челнах проезд в общественном транспорте с нового года будет стоить 27 рублей
В России предложили сделать пятницу выходным днем для мусульман