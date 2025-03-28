Татарстан может ввести ответственность за склонение к абортам

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Республика
28 марта 2025  18:46

28 марта на заседании Госсовета РТ уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец предложила установить ответственность за склонение женщин к искусственному прерыванию беременности.

Основные положения инициативы:

  • Власти республики рассмотрят возможность введения административной или уголовной ответственности за принуждение к абортам

  • Предложение направлено на защиту жизни нерожденных детей и поддержку традиционных семейных ценностей

  • Аналогичные меры уже действуют в 14 регионах России

«Мы искренне рассчитываем на вас и на положительное решение этого вопроса, — обратилась Волынец к депутатам. — Эта мера поможет сохранить тысячи детских жизней».

Решение будет рассмотрено в ближайшее время. В случае одобрения Татарстан станет 15-м регионом страны с подобной правовой нормой.

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