Татарстан может ввести ответственность за склонение к абортам

28 марта на заседании Госсовета РТ уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец предложила установить ответственность за склонение женщин к искусственному прерыванию беременности.

Основные положения инициативы:

Власти республики рассмотрят возможность введения административной или уголовной ответственности за принуждение к абортам

Предложение направлено на защиту жизни нерожденных детей и поддержку традиционных семейных ценностей

Аналогичные меры уже действуют в 14 регионах России

«Мы искренне рассчитываем на вас и на положительное решение этого вопроса, — обратилась Волынец к депутатам. — Эта мера поможет сохранить тысячи детских жизней».

Решение будет рассмотрено в ближайшее время. В случае одобрения Татарстан станет 15-м регионом страны с подобной правовой нормой.