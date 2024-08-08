Татарстан на 25 месте в топе регионов по доступности бензина

Татарстан занял 25 место в списке регионов России по доступности бензина для населения. На среднюю зарплату жители республики могут позволить себе приобрести 1163 литра бензина марки АИ-92. Об этом сообщает РИА Новости.

Лидерами рейтинга стали Ямало-Ненецкий АО, Москва и Чукотка, где на среднюю зарплату можно купить более 2000 литров топлива. Меньше всего бензина могут позволить себе жители Дагестана, Чечни и Ингушетии — менее 700 литров.

В целом, более 1000 литров АИ-92 на среднюю зарплату доступны жителям 41 региона России.