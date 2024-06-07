Татарстан на 70% выполнил программу по строительству жилья

На сегодняшний день в Татарстане введено в эксплуатацию более 2 млн кв. м жилья, что составляет 70% от годового плана по жилищному строительству. Об этом сообщил министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин на совещании с участием Раиса Татарстана Рустама Минниханова.

По линии коммерческого строительства сдано 29% от запланированного объема – 76 многоквартирных домов общей площадью 432 тысячи кв. м.

В сегменте социальной ипотеки выполнено 65% годового плана, сдано 25 из 56 запланированных домов.

Индивидуальное жилищное строительство уже выполнено полностью: сдано свыше 12 тысячи домов общей площадью 1 млн 650 тысяч кв.м.