Татарстан на 70% выполнил программу по строительству жилья

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Республика
7 июня 2024  18:47
Автор:
Эндже Гарафиева

На сегодняшний день в Татарстане введено в эксплуатацию более 2 млн кв. м жилья, что составляет 70% от годового плана по жилищному строительству. Об этом сообщил министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин на совещании с участием Раиса Татарстана Рустама Минниханова.

По линии коммерческого строительства сдано 29% от запланированного объема – 76 многоквартирных домов общей площадью 432 тысячи кв. м.

В сегменте социальной ипотеки выполнено 65% годового плана, сдано 25 из 56 запланированных домов.

Индивидуальное жилищное строительство уже выполнено полностью: сдано свыше 12 тысячи домов общей площадью 1 млн 650 тысяч кв.м. 

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