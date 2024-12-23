Татарстан на четвертом месте среди туристических направлений России в 2024 году

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Республика
23 декабря 2024  10:10

Татарстан завоевал 4-е место в рейтинге самых популярных туристических направлений в России на 2024 год, согласно информации от ТАСС. Республика занимает 3,5% от общего числа бронирований.

На первом месте по популярности остается Краснодарский край (20,5% от всех бронирований), за ним следует Москва с показателем 18,8%, а третий — Санкт-Петербург, который собрал 13,4% бронирований. Татарстан делит четвертую строчку с Московской областью, также имеющей 3,5%, в то время как Ставропольский край занимает 5-е место с 2,6%.

В число десяти самых востребованных направлений вошли такие регионы, как Крым (2,4%), Свердловская область (1,9%), Калининградская область (1,7%), Нижегородская область (1,5%) и Новосибирская область (1,4%).

Эксперты Российского туристического союза (РТС) также отметили рост интереса к Ярославской области (1,3%), Приморскому краю (1,2%), Ростовской области (1,2%) и Тюменской области (1%).

В целом, по стране количество бронирований туров и гостиниц в 2024 году увеличилось на 16,1% по сравнению с прошлым годом. Президент РТС Илья Уманский подчеркнул, что полученные результаты основаны на надежде на рекорды в развитии внутреннего туризма.

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