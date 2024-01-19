Татарстан на московском ВДНХ представит уникальный интерактив для семей

В рамках Международной выставки-форума «Россия» с 19 января проходит первое официальное мероприятие Года семьи в России.

Не осталась в стороне от него и наша республика. На стенде Татарстана в течение 20 и 21 января с 10 до 21 часов будут проходить мастер-классы по татарскому танцу «Айда потанцуем», караоке поединок «Айда споем», настольные игры для всей семьи, конкурс семейных фотографий, интерактивные игры и некоторые другие активности.

На выставке будут представлены семейные истории династий татарской интеллигенции: Толстых, Боратынских, Камаловых, семейный театральный мастер-класс по мотивам русских народных сказок, послушать «Истории семьи в наших именах», о документах органов ЗАГС и основах составления родословной. И даже можно будет принять участие в караоке-поединке с Государственным камерным хором Республики Татарстан.

Отдельной темой будут представлены настольные игры для всей семьи и мастер-классы. Мастер-классов будет много: «Игрушка своими руками» - мастер-класс по изготовлению игрушки из войлока, «Кукольный театр своими руками» - мастер-класс по изготовлению куклы для театрализованных постановок и необычные мастер-классы по нейроармрестлингу и нейрослалому. «Строим историю» – мастер-класс по изготовлению пряничного домика, и, конечно, мастер-класс по строительству своего домика – «Наш будущий ЭКОдом».

Посетители стенда республики смогут создать свой первый «Семейный мультфильм». Приглашают на «Семейную фотосъемку» в фото-зоне, где каждый желающий сможет попасть в объектив ретро фотоаппарата и создать прямо на выставке первый семейный фильм, взять интервью у посетителей.

Отдельную уникальную программу подготовил завод «КАМАЗ». Это – образовательные видеоролики и викторина об истории КАМАЗа, интерактивные мастер-классы: изготовление 3D-открытки, изготовление закладки «Я люблю КАМАЗ!», сборки машинок «КАМАЗ» и «чеканка монет».

Юным гостям выставки татарстанцы предложат профориентационные активности: радиоуправляемые автомобили, робототехника (манипуляторы).

Отдельная программа по «семейной экологии»: «Семейный эко-квиз» - интеллектуальный экологический турнир среди семейных команд «Разделяй и здравствуй» - интерактивная игра по проверке и освоению знаний по срокам разложения отходов, вторичной переработке и раздельному складированию отходов.

Девяти самым активным участникам в качестве призов подарят оплаченную поездку на всю семью в нашу республику.