Татарстан на вершине строительного рейтинга России в 2024 году

Республика Татарстан заняла первое место в рейтинге российских регионов по строительной активности за 2024 год, согласно данным, опубликованным президентом центра развития региональной политики Ильей Гращенковым.

Объём строительных работ в республике за прошлый год составил 908,8 миллиона рублей, что позволило ввести в эксплуатацию 18,2 тысячи зданий как жилого, так и нежилого назначения. На втором месте расположилась Московская область с объёмом работ в 745,7 миллиона рублей, а третью позицию заняла Республика Башкортостан с показателем 481,1 миллиона рублей.

Рейтинг был составлен на основе данных Росстата, собранных в единую форму.