Татарстан намеревается увеличить экспорт халяль-продукции на 40%

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Республика
18 мая 2024  13:16

По сообщениям Минсельхоза республики, с начала года экспорт халяль-продукции оценивается в сумму более 4 млн долларов США. Преимущественно это мясная, кондитерская и молочная продукция.

В прошлом, 2023 году, общий объем экспорта составил 11,5 млн долларов. Планы на текущий год – увеличить объем экспорта почти на 40%, достигнув значения 16 млн долларов США.

В республике объем производства продукции стандарта «Халяль» составляет более 10 млрд рублей. Ежегодный рост – 10-12%. В производстве задействованы более 100 компаний, из которых 20 являются экспортноориентированными.

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