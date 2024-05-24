Татарстан направил семь миллиардов рублей на лечение онкологических заболеваний

На лечение онкологических заболеваний в Татарстане в 2023 году было выделено около 7 миллиардов рублей, заявила Алсу Мифтахова – директор территориального фонда обязательного медицинского страхования РТ – на заседании Комитета Госсовета республики по социальной политике.

Из этих средств 4 миллиарда рублей пошли на химиотерапевтическое лечение. На профилактические мероприятия, включая диспансеризацию и медицинские осмотры, было потрачено около 5 миллиардов рублей, в рамках которых медицинский осмотр прошли более 1,5 миллиона взрослых и 834 тысячи детей.

Мифтахова также отметила, что 6 миллиардов рублей были направлены на высокотехнологичную медицинскую помощь, а значительные суммы выделены на стимулирующие выплаты водителям скорой помощи и на медицинскую помощь жителям Татарстана за пределами республики.