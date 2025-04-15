Татарстан направит 3 млрд рублей на модернизацию медучреждений в 2025 году

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Республика
15 апреля 2025  10:01

В рамках федерального проекта по обновлению первичного звена здравоохранения в Татарстане продолжается модернизация медучреждений. Финансирование работ превысит 3 млрд рублей, из которых 2,4 млрд поступят из федерального бюджета, сообщает пресс-служба Министерства финансов РТ.

Средства направят на капитальное строительство и ремонт поликлиник и других учреждений первичной медпомощи. Это позволит повысить доступность и качество медицинского обслуживания для жителей республики. Проект реализуется в составе нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

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