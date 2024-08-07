Татарстан направит гуманитарную помощь жителям Курской области

Раис Татарстана Рустам Минниханов выразил соболезнования жителям Курской области, пострадавшим от обстрелов, и поручил правительству республики организовать отправку гуманитарной помощи.

Он передал слова поддержки семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим, отметив детей, находящихся в больницах после обстрелов.

Для помощи пострадавшим открыт специальный счет в благотворительном фонде «АК БАРС СОЗИДАНИЕ».

Также сбор гуманитарной помощи организует движение «Ярдәм янәшә! Помощь рядом!». Пункты откроются завтра, 8 августа.

Адреса пунктов приема находятся по двум адресам на улицах Патриса Лумумбы и Вишневского.

Узнать о том, в чем именно нуждаются пострадавшие, можно по телефону горячей линии: 8 (843) 273-16-72.

6 августа этот регион массово атаковали ВСУ, отправив 26 беспилотников, ракеты, и пытались прорвать государственную границу. Несколько десятков человек пострадали, пятеро погибли.