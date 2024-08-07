Татарстан направит гуманитарную помощь жителям Курской области

news_top_970_100
Россия/Мир
7 августа 2024  20:12
Автор:
Эндже Гарафиева

Раис Татарстана Рустам Минниханов выразил соболезнования жителям Курской области, пострадавшим от обстрелов, и поручил правительству республики организовать отправку гуманитарной помощи.

Он передал слова поддержки семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим, отметив детей, находящихся в больницах после обстрелов.

Для помощи пострадавшим открыт специальный счет в благотворительном фонде «АК БАРС СОЗИДАНИЕ».

Также сбор гуманитарной помощи организует движение «Ярдәм янәшә! Помощь рядом!». Пункты откроются завтра, 8 августа.

Адреса пунктов приема находятся по двум адресам на улицах Патриса Лумумбы и Вишневского.

Узнать о том, в чем именно нуждаются пострадавшие, можно по телефону горячей линии: 8 (843) 273-16-72.

6 августа этот регион массово атаковали ВСУ, отправив 26 беспилотников, ракеты, и пытались прорвать государственную границу. Несколько десятков человек пострадали, пятеро погибли.

news_right_column_240_400
news_bot_970_100
Новости
Татарстан направит гуманитарную помощь жителям Курской области
В Казани обнаружили частную школу, работающую без лицензии
В историческом здании усадьбы Сапугольцева в Казани откроется кафе и апартаменты
Браконьер из Зеленодольского района пойман на незаконном лове рыбы
В Миндортрансе РТ заявили о медленном темпе строительства метро
Детей Челнов и Казани обеспечат жильем за 940 млн рублей
Выходные в Казани туристам обойдутся в 8,7 тысяч рублей — аналитики
Перед выборами в Госсовет Татарстана пройдет онлайн-форум