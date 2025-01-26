Татарстан наращивает темпы строительства в 2025 году

В Татарстане на 2025 год запланирован ввод 3,26 млн кв. м жилья. Об этом заявил министр строительства республики Марат Айзатуллин на совещании в Доме Правительства РТ, которое провел глава региона Рустам Минниханов. Из общего объема 1,416 млн кв. м придется на индивидуальное жилищное строительство, 1,683 млн кв. м – на многоквартирные дома, а 162 тыс. кв. м – на жилье по программе социальной ипотеки. В рамках последней планируется построить 35 домов на 3274 квартиры.

Республика активно реализует четыре программы по обеспечению жильем различных категорий граждан. В 2025 году жилье получат 24 многодетные семьи с пятью и более детьми, 66 молодых семей, а также три семьи вынужденных переселенцев, включая чернобыльцев и жителей Крайнего Севера. Для детей-сирот уже подобрано 450 квартир.

В сфере образования в 2025 году планируется построить 11 объектов, включая новые школы в Набережных Челнах, Казани, Агрызе, Мензелинске, Буинске и здание начальных классов в Кукморе. Также появятся четыре новых детских сада, а строительство детсада в пгт Апастово будет продолжено. Эти проекты реализуются в рамках национальных программ «Молодежь и дети» и «Комплексное развитие сельских территорий».

В здравоохранении запланировано возведение 53 объектов, из которых 51 относится к первичному звену медицины. В их числе – два центра врача общей практики в Казани и Альметьевске, две поликлиники в столице республики и 47 фельдшерско-акушерских пунктов. Большинство из них включены в национальный проект «Продолжительная и активная жизнь».

В спортивной отрасли планируется построить 23 объекта, включая четыре крытых футбольных манежа, 18 универсальных спортивных площадок и Центр развития футбола, строительство которого уже выполнено на 24%.

В сфере культуры запланировано строительство четырех объектов в трех муниципальных образованиях. Кроме того, в рамках нацпроекта «Семья» продолжается возведение дома-интерната для престарелых и инвалидов в Зеленодольском районе, готовность которого составляет 37%. Всего в 2025 году в Татарстане планируется построить 25 объектов социальной инфраструктуры.

Татарстан демонстрирует активное развитие в различных сферах, стремясь улучшить качество жизни своих жителей и создать комфортные условия для всех категорий граждан.