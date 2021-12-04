Татарстан не будет пилотной зоной для вакцинации подростков. Об этом сообщил сегодня глава Минздрава РТ Марат Садыков.

«У нас проводили клинические испытания „ЭпиВака“. Мы начали обратно сворачивать коечный фонд — в пределах тысячи коек», — отметил Садыков.

Решение сократить койки было связано со снижением заболеваемости коронавирусом. Министр отметил, что из семи тысяч коек одну тысячу в ближайшее время планируется перевести в обычный режим, а еще 500 мест освободили на прошлой неделе.

Напомним, что испытания детской вакцины стартовали в июле. В России массовая вакцинация подростков начнется уже в декабре. Прививки от коронавируса будут проводиться с согласия родителей или самого несовершеннолетнего, если ему больше 15 лет. Она будет называться «Спутник М»