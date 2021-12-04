 Татарстан не будет пилотной зоной для вакцинации подростков
news_header_top_970_100

Татарстан не будет пилотной зоной для вакцинации подростков

Испытания вакцины для подростков в республике не планируют.

Истории
4 декабря 2021  17:26
Автор:
Эдуард Салихов

Татарстан не будет пилотной зоной для вакцинации подростков. Об этом сообщил сегодня глава Минздрава РТ Марат Садыков.

«У нас проводили клинические испытания „ЭпиВака“. Мы начали обратно сворачивать коечный фонд — в пределах тысячи коек», — отметил Садыков.

Решение сократить койки было связано со снижением заболеваемости коронавирусом. Министр отметил, что из семи тысяч коек одну тысячу в ближайшее время планируется перевести в обычный режим, а еще 500 мест освободили на прошлой неделе. 

Напомним, что испытания детской вакцины стартовали в июле. В России массовая вакцинация подростков начнется уже в декабре. Прививки от коронавируса будут проводиться с согласия родителей или самого несовершеннолетнего, если ему больше 15 лет. Она будет называться «Спутник М»

Новости
В Татарстане за сутки от ковида скончались девять человек
Куда ведет Шелковый путь казанского художника Марата Губайдуллина
Куда ведет Шелковый путь казанского художника Марата Губайдуллина
На аукционе в Иннополисе продали NFT-токен работы казанского художника за 500 тыс. рублей
Москва — Казань: как чартерами и пакетными турами будут развивать внутренний туризм в Новый год
Москва — Казань: как чартерами и пакетными турами будут развивать внутренний туризм в Новый год
Минниханов и Мухаметшин вошли в состав высшего совета «Единой России»
Назальная вакцина от коронавируса поступит в Татарстан в ближайшие три месяца
Татарстан не будет пилотной зоной для вакцинации подростков
Министр по делам молодежи РТ исполнит новогоднее желание мальчика из Мордовии