Татарстан обеспечит доступность выборов для маломобильных граждан

news_top_970_100
Республика
23 июля 2024  14:05
Автор:
Эндже Гарафиева

В Татарстане уделят особое внимание обеспечению доступности выборов для маломобильных жителей республики 8 сентября. Об этом заявил председатель ЦИК РТ Андрей Кондратьев.

Так, 93% от общего числа избирательных участков расположены на первых этажах зданий, что уже делает их удобными для маломобильных граждан. Кроме того, на избирательных участках в республике будет установлено специальное оборудование. Кабинки для голосования будут оснащены широкими проемами для удобства граждан на колясках, а для лиц с нарушениями зрения будут размещены трафареты со шрифтами Брайля. Жители РТ, имеющие ограничения по слуху и речи, смогут воспользоваться сурдопереводчиками «Службы-112».

Андрей Кондратьев напомнил, что при желании маломобильные граждане, как и пожилые, смогут отдать свой голос на дому. Для этого необходимо заранее обратиться письменно или устно в участковую или территориальную избирательную комиссию - как самим гражданам, так и их родственникам, соседям или социальным работникам. Подать соответствующее заявление можно будет с 29 августа до 14:00 8 сентября.

news_right_column_240_400
news_bot_970_100
Новости
На М12 из-за частых ДТП с животными появятся специальные ограждения
Пенсионерка из Казани лишилась 300 тысяч рублей из-за звонка мошенника
«Казэнерго» заявил о выделении 400 млн рублей на модернизацию тепловых сетей
Госавтоинспекция РТ проводит профилактические беседы со злостными нарушителями
В Казани возбуждено уголовное дело после падения ребенка на бетон
За полгода в Татарстане на 60% выполнили план по иммунизации
Август в Татарстане обещает быть более прохладным
Татарстан вошел в топ-10 регионов России по производству органической продукции