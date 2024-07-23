Татарстан обеспечит доступность выборов для маломобильных граждан

В Татарстане уделят особое внимание обеспечению доступности выборов для маломобильных жителей республики 8 сентября. Об этом заявил председатель ЦИК РТ Андрей Кондратьев.

Так, 93% от общего числа избирательных участков расположены на первых этажах зданий, что уже делает их удобными для маломобильных граждан. Кроме того, на избирательных участках в республике будет установлено специальное оборудование. Кабинки для голосования будут оснащены широкими проемами для удобства граждан на колясках, а для лиц с нарушениями зрения будут размещены трафареты со шрифтами Брайля. Жители РТ, имеющие ограничения по слуху и речи, смогут воспользоваться сурдопереводчиками «Службы-112».

Андрей Кондратьев напомнил, что при желании маломобильные граждане, как и пожилые, смогут отдать свой голос на дому. Для этого необходимо заранее обратиться письменно или устно в участковую или территориальную избирательную комиссию - как самим гражданам, так и их родственникам, соседям или социальным работникам. Подать соответствующее заявление можно будет с 29 августа до 14:00 8 сентября.