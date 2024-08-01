Татарстан обзаведется новой въездной стелой почти за 6 млн рублей

Архитектурный объект появится неподалеку от Казани - на въезде в Высокогорский район. Соответствующий контракт размещен на сайде госзакупок.

Стоимость контракта составляет 5,9 млн рублей. На эти средства потенциальному подрядчику предстоит установить стелу с внутренним каркасом из профильных труб. Снаружи архитектурная форма будет покрыта листовой сталью с антикоррозийным покрытием.

В роли заказчика тендера выступает высокогорский исполком. Работы необходимо завершить до 1 ноября текущего года. При этом подрядчик обязан гарантировать качество работ на 3 года.