Татарстан обзаведется новой въездной стелой почти за 6 млн рублей

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Республика
1 августа 2024  12:40
Автор:
Владислав Косолапкин

Архитектурный объект появится неподалеку от Казани - на въезде в Высокогорский район. Соответствующий контракт размещен на сайде госзакупок.

Стоимость контракта составляет 5,9 млн рублей. На эти средства потенциальному подрядчику предстоит установить стелу с внутренним каркасом из профильных труб. Снаружи архитектурная форма будет покрыта листовой сталью с антикоррозийным покрытием.

В роли заказчика тендера выступает высокогорский исполком. Работы необходимо завершить до 1 ноября текущего года. При этом подрядчик обязан гарантировать качество работ на 3 года.

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