Татарстан оказался на 11 месте рейтинга регионов по доходам населения

Татарстан занял 11-ю позицию в рейтинге регионов по доходам населения по итогам прошлого года. Согласно медиаданным, доходы жителей республики относятся к стоимости фиксированного набора товаров и услуг в соотношении 2,08, а доля населения, проживающего за чертой бедности, снизилась на 1,2 процентного пункта. Соответствующие данные приводит РИА Новости.

В первую тройку лидеров по доходам населения попали Ямало-Ненецкий и Ненецкий автономные округа, а также Москва, где соотношение доходов к фиксированному набору составило 3,24, 2,97 и 2,63 соответственно. Доля населения, проживающего за чертой бедности, в этих регионах составляет от 4,5% до 9%, а по итогам года снизилась на 0,1-0,5 п.п.

Карачаево-Черкесия, Тыва и Ингушетия оказались аутсайдерами рейтинга с медианными доходами населения, позволяющими приобрести только 1-1,04 фиксированный набор товаров и услуг. Доля населения, проживающего за чертой бедности, в этих регионах составляет от 22% до 30,5%, а по итогам года показатель уменьшился лишь в Карачаево-Черкесии.

По данным издания, за чертой бедности по итогам прошлого года проживали 9,8% граждан (14,3 миллиона человек), что на 1,2 п.п. меньше, чем годом ранее.