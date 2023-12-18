Татарстан оказался в числе лидеров по количеству пользователей суперсервиса «Рождение ребенка»

В общей сложности в республике суперсервисом воспользовались семь тысяч человек. Об этом рассказала в ходе интервью «Татар-информу» начальник Управления ЗАГС Кабмина РТ Гульшат Нигматуллина.

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Республика
18 декабря 2023  14:05
Автор:
Владислав Косолапкин

«Суперсервис «Рождение ребенка» позволяет осуществлять регистрационные действия дистанционно без личного посещения органа ЗАГС. За год количество татарстанцев, воспользовавшихся такой возможностью, возросло до семи тысяч. По этому показателю мы в первой десятке среди регионов Российской Федерации», – прокомментировала она.

Обобщая данные о рождаемости, она отметила, что за 11 месяцев 2023 года в республике Татарстан появилось более 33 тысяч новых граждан. По этому показателю Татарстан занимает лидирующие позиции в ПФО. По сравнению с 2022 годом, в РТ показатели рождаемости снизились на 0,9%, но в то же время на 5,2% снизились показатели смертности.

«Очень надеемся, что в самое ближайшее время Татарстан сможет вернуться на траекторию устойчивого демографического роста», - отметила Гульшат Нигматуллина.

Начальник Управления ЗАГС также рассказала, что в следующем году в Татарстане планируется введение нового сервиса под названием «Утрата близкого человека», который, аналогично сервису «Рождение ребенка», позволит зарегистрировать утрату близкого человека через портал государственных услуг.

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