Татарстан определил перечень из 5 курортных зон регионального значения

Правительство республики официально закрепило статус шести природных территорий, обладающих лечебно-оздоровительным потенциалом. Соответствующий нормативный акт подписал премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.

В утверждённый перечень вошли пять курортных комплексов: «Крутушка», «Васильевский», «Бакирово», «Ижевские минеральные воды» и «Жемчужина». Особый статус также получило Тарханское месторождение минеральных вод, признанное уникальной природной зоной с терапевтическими свойствами.

Нормативная база была скорректирована в соответствии с поправками в федеральное законодательство (№469-ФЗ от 04.08.2023), которые упразднили местный статус курортных территорий, оставив только федеральный и региональный уровни.