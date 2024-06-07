Татарстан опубликовал больше 9 тысяч тендеров на сайте госзакупок

По данным Государственного комитета РТ по закупкам, общая сумма объявленных закупок в Татарстане составила 70,4 млрд рублей. На портале госзакупок опубликованы 9,1 тысяч извещений о проведении тендеров.

Благодаря эффективной системе госзакупок республике удалось сэкономить 1,4 млрд рублей бюджетных средств. Муниципальные заказчики опубликовали 2 тысячи извещений на сумму 5 миллиардов рублей, сэкономив при этом 205 миллионов рублей.

Всего в Татарстане заключены 28 тысяч контрактов на сумму 102,6 миллиардов рублей, в том числе муниципальные заказчики заключили 14,6 тысяч контрактов на 9,6 миллиардов рублей.