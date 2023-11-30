Татарстан отчитается об очистке береговой территории от мусора

В ходе этого конкурса определяют лучший регион по числу субботников, объему мусора, от которого очистили берега рек и водоемов. Татарстан уже побеждал в прошлом и позапрошлом годах. Как сообщает Минэкологии РТ, и в этот раз республика будет участвовать в акции.

Акция проводится в рамках национального проекта «Экология» с 2014 года и регулярно расширяет свою географию. За эти годы к ней присоединились несколько сотен тысяч участников, а объем собранного ими мусора составил 10,9 млн мешков. По данным ведомства, в этом году по России в акции участвовало более 1,5 млн человек, очищено более 38 тысяч км берегов, собрано более 1,8 млн мешков мусора.

Как отметил министр экологии и природных ресурсов РТ Александр Шадриков, республика впервые присоединилась к акции в 2019 году. «Тот человек, который выходит на уборку береговых линий, он никогда не будет мусорить сам», — уверен он. Министр также отметил, что победа для Татарстана не главное, основная цель участников — навести порядок на территории родного региона, «чтобы всегда было чисто там, где мы живем».

Национальные проекты реализуются в республике с 2019 года по указу президента России Владимира Путина.