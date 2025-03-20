Татарстан откроет более 100 ИТ-академий в регионах России к 2027 году

Татарстан планирует расширить свою образовательную сеть и открыть до 150 ИТ-академий в других регионах России к 2027 году. Об этом сообщил заместитель министра цифрового развития, государственного управления, информационных технологий и связи РТ Булат Габдрахманов в интервью РБК.

Проект будет реализован в рамках государственно-частного партнерства. Основная цель – распространить успешный опыт Татарстана в области ИТ-образования, включая методики преподавания программирования, на всю страну.

— У нас уже есть академия на базе ИТ-парка и детская ИТ-академия по программированию. Мы хотим поделиться нашими наработками и помочь другим регионам подготовить квалифицированных специалистов, — отметил Габдрахманов.

В настоящее время в Татарстане ощущается нехватка около 10 тысяч ИТ-специалистов. Ежегодно в академии на базе ИТ-парка обучаются более 800 человек. Программа включает курсы, интенсивы и мастер-классы, направленные на развитие практических навыков и эффективное использование современных технологий.

Обучение длится от 16 до 250 академических часов в зависимости от направления. Среди программ – подготовка программистов, инженеров по тестированию, разработчиков, системных аналитиков и других востребованных специалистов. Также доступны 10 направлений для школьников.

Напомним, что Татарстан уже несколько лет успешно реализует проекты в сфере цифровизации и подготовки ИТ-специалистов. Открытие академий в других регионах станет важным шагом в создании единой образовательной экосистемы для развития цифровых технологий в России.