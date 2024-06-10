Татарстан откроет ещё шесть центров добровольчества

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Республика
10 июня 2024  17:58
Автор:
Эндже Гарафиева

В этом году в Татарстане откроются шесть новых Добро.Центров, что станет важным шагом в развитии волонтерского движения в республике. Как сообщил исполнительный директор «Информационно-ресурсного центра добровольчества РТ» Айрат Мубаракшин, новые центры появятся в Казани, Альметьевском, Ютазинском, Муслюмовском, Новошешминском и Заинском районах.

Он заявил, что важно не просто увеличить количество граждан, вовлеченных в добровольческую деятельность, а заинтересовать их этой сферой. Каждый может стать волонетром и ежедневно делать добрые дела. 

Мубаракшин напомнил, что в регионе реализуется ряд мероприятийдля развития добровольчества. Например, премия «Добрый Татарстан», форум #НаДобройВолне и различные акции и конкурсы.

Планируется, что к концу года показатель вовлечённости населения в добровольческую деятельность в Татарстане увеличится до 171 тысячи человек. 

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