Татарстан отправил масштабный гуманитарный груз в Курскую область

news_top_970_100
Россия/Мир
15 августа 2024  09:17
Автор:
Эндже Гарафиева

Два грузовика с гуманитарной помощью, собранной движением «Ярдәм янәшә! Помощь рядом!», отправились из Казани в Курскую область. Общий вес груза, включая строительные материалы, составил 60 тонн.

Акция прошла при поддержке общественных организаций, фондов и жителей Татарстана. На склад в Казани доставили около полутора тонн продуктов питания, бытовой химии, медикаментов, одежды, бытовой техники. Дополнительно по запросу Курска была отправлена фура со стройматериалами.

20 тонн груза выделило руководство Республики Татарстан. В погрузке приняли участие волонтеры Молодой Гвардии, ОНФ и «Доброго Татарстана».

Заместитель премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева поблагодарила всех участников акции и заверила, что республика продолжит оказывать помощь нуждающимся. Она подчеркнула, что отправленные продукты питания позволят оперативно сформировать индивидуальные наборы для жителей Курска и области.

Ожидается, что гуманитарный груз прибудет в Курск в течение нескольких дней. Разгрузкой займутся местные волонтеры и представители Молодой Гвардии Татарстана.

news_right_column_240_400
news_bot_970_100
Новости
Татарстан отправил масштабный гуманитарный груз в Курскую область
Казанским родителям дали советы, как выбрать идеальную школьную форму для первоклассника
К новому перрону аэропорта Казани построят подъездную дорогу
В Татарстане предложили создать криптобиржу
В Татарстане растет число отравлений алкоголем
Власти Татарстана оптимизируют систему поддержки инвесторов в регионе
В Дербышках мошенники обманули женщину на 2 млн рублей
Айзатуллин рассказал, какие объекты строительства будут готовы к саммиту БРИКС