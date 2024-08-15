Татарстан отправил масштабный гуманитарный груз в Курскую область

Два грузовика с гуманитарной помощью, собранной движением «Ярдәм янәшә! Помощь рядом!», отправились из Казани в Курскую область. Общий вес груза, включая строительные материалы, составил 60 тонн.

Акция прошла при поддержке общественных организаций, фондов и жителей Татарстана. На склад в Казани доставили около полутора тонн продуктов питания, бытовой химии, медикаментов, одежды, бытовой техники. Дополнительно по запросу Курска была отправлена фура со стройматериалами.

20 тонн груза выделило руководство Республики Татарстан. В погрузке приняли участие волонтеры Молодой Гвардии, ОНФ и «Доброго Татарстана».

Заместитель премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева поблагодарила всех участников акции и заверила, что республика продолжит оказывать помощь нуждающимся. Она подчеркнула, что отправленные продукты питания позволят оперативно сформировать индивидуальные наборы для жителей Курска и области.

Ожидается, что гуманитарный груз прибудет в Курск в течение нескольких дней. Разгрузкой займутся местные волонтеры и представители Молодой Гвардии Татарстана.