Татарстан отправил первый зерновой состав в Турцию

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Россия/Мир
19 сентября 2024  16:03
Автор:
Эндже Гарафиева

Татарстан отпарвил в Турцию первый полноценный железнодорожный состав с зерном. 43 вагона с 3 тысячами тонн пшеницы IV класса были отправлены с железнодорожной станции элеваторного комплекса «Свияжск-Зернопродукт» в Новороссийск, откуда груз проследует морем в Турцию. Об этом пишет РБК-Татарстан.

Отправка такого крупного цельного состава позволит значительно сократить сроки и стоимость доставки. Ожидается, что груз прибудет в Новороссийск менее чем за неделю. Экономия на транспортной логистике составит около 15%. Ранее отправка зерна осуществлялась небольшими партиями, что приводило к значительному увеличению сроков и стоимости доставки.

Ежегодный урожай зерна в Татарстане составляет около 5 млн тонн, из которых 1-1,5 млн тонн подлежат экспорту. Развитие транспортной инфраструктуры является одним из ключевых факторов повышения экспортного потенциала республики.

Инвестиции в строительство элеваторного комплекса «Свияжск-Зернопродукт» составили 2,8 млрд рублей. Мощности комплекса позволяют отгружать до 65 вагонов зерна в сутки для отправки железнодорожным транспортом и до 700 тонн зерна в час – водным транспортом.

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