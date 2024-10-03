Татарстан отправит 120 волонтеров на саммит БРИКС

Подготовка к саммиту БРИКС в Казани идет полным ходом, и особое место в ней занимает формирование волонтерского корпуса. 120 добровольцев из Татарстана уже прошли подготовку и готовы оказать поддержку в организации и проведении мероприятия.

Министр по делам молодежи Татарстана Ринат Садыков на семинаре, посвященном развитию добровольчества в муниципалитетах, отметил высокий уровень доверия к республиканским волонтерам. Так, делегирование такого количества добровольцев на мероприятие такого уровня – это свидетельство признания заслуг и профессионализма волонтерского движения.

Развитие добровольчества – один из приоритетов Национального проекта «Образование», и Татарстан уделяет этому направлению особое внимание. Регулярно проводятся семинары и встречи, на которых обсуждаются актуальные вопросы и ставятся задачи по дальнейшему развитию движения.

Особое внимание уделяется развитию сети Добро.Центров, которые предоставляют гражданам возможность получить консультации и поддержку в сфере волонтерства.