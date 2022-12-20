Татарстан отправит детям из подшефного Лисичанска новогодние подарки

Гуманитарный груз с подарками для детей школьного возраста из Лисичанска отправят в ближайшие дни. Об этом сообщил сегодня в ходе брифинга в Кабинете министров Татарстана глава регионального министерства по делам молодежи Тимур Сулейманов.

По словам министра, сбор книг, которые подарят детям из подшефного Татарстана города объявили неделю назад.

«Мы неделю назад открыли сбор книг для детей из семей мобилизованных, а также для детей, которые проживают в городе Лисичанске. Буквально через пару дней будет отправлен такой гуманитарный подарочный груз набор для детей школьного возраста. Там и подарки, книги, наборы одежды, спортивные костюмы, разнообразные подарки, чтобы праздничное настроение создать там, где его точно может не хватать», - сказал Сулейманов.

По его словам, в предпраздничные дни волонтерами республики будет организовано поздравление пожилых татарстанцев и детей из семей мобилизованных.