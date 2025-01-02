Татарстан ожидает значительные поступления от акцизов в 2025 году

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Республика
2 января 2025  16:46

В 2025 году республика Татарстан планирует собрать более 47,4 млрд рублей от акцизов, об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов республики. 

Ожидаемая сумма акцизных поступлений была рассчитана с учетом новых изменений в Налоговом кодексе России. С 1 января 2025 года предполагается повышение акцизных ставок: на крепкий алкоголь и пиво — на 15%, на дизельное топливо — на 16%, а на автомобильный бензин — на 14%.

Кроме того, в 2026 и 2027 годах запланирована ежегодная индексация акцизов на 4%, что положительно скажется на бюджетных поступлениях республики. 

Стоит отметить, что за январь — июль 2024 года в консолидированный бюджет Татарстана уже поступило 24,8 млрд рублей акцизов, что составило 57,8% от запланированных показателей.

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