Татарстан перешел на операционную систему Astra Linux

Татарстан стал одним из первых российских регионов, внедривших отечественную операционную систему Astra Linux в государственных органах. Этот шаг стал значимым этапом в цифровизации региона и выполнении стратегии по импортозамещению, сообщает Министерство цифрового развития РТ.

«Министерство цифрового развития РТ в сотрудничестве с командой ICL Services успешно завершило замену операционной системы Windows на Astra Linux на более чем 150 000 компьютерах госучреждений Татарстана. За короткий срок были переведены на новое программное обеспечение 45 органов муниципального самоуправления, 18 министерств, 19 органов исполнительной власти и их подведомственные организации», – уточнили в пресс-службе министерства.

Подчеркнуто, что переход на отечественное программное обеспечение стал ключевой задачей в рамках национального проекта «Цифровая экономика». Импортозамещение составляет важный аспект задачи, закрепленной за блоком информационной безопасности и телекоммуникацией Минцифры РТ. Результат данной работы отмечен первым местом в конкурсе Global CIO в номинации «Проект года 2024».

В текущем году планируется завершить адаптацию информационных систем Татарстана к отечественным операционным системам и полностью перейти на российское офисное ПО в органах госвласти.

«Эти меры позволят усилить информационную безопасность Республики Татарстан, а также повысить эффективность использования цифровых ресурсов», – добавили в Минцифры РТ.