Татарстан перевыполнил план по восстановлению лесов

Отношение площади восстановленных и вновь посаженных лесов к площади вырубленных и погибших лесных насаждений составило в этом году 163%. В общей сложности деревья были посажены на территории 3,6 тысячи гектаров. В итоге Татарстан за 10 месяцев с начала года выполнил план по восстановлению лесов

на 180,5%.

Подробнее об этом рассказал в ходе пресс-конференции министр лесного хозяйства РТ Равиль Кузюров.

- Также в рамках лесокультурного сезона специалистами лесной отрасли были созданы защитные лесные насаждения на землях иных категорий на площади 1,7 тысячи гектаров, - дополнил министр. - С учетом регионального проекта общая площадь выполненных работ по воспроизводству лесов и лесоразведению в 2023 году составила 5,3 тысячи гектаров.

В рамках регионального проекта «Сохранение лесов в РТ» были проведены работы по дополнению лесных культур на площади 4 тысячи гектаров. На 22 гектарах базисных лесных питомников были высажены семена будущих деревьев.

- Лесовосстановление невозможно без подготовки качественного лесосеменного и посадочного материала, - пояснил Равиль Кузюров. - Поэтому в течение года лесоводами было заготовлено 11,5 тонны семян основных лесообразующих пород и выращено 34 миллиона штук сеянцев, в том числе 12 миллионов штук с закрытой корневой системой.

Важной составляющей сохранения лесов является борьба с пожарами. Уходящий год оказался трудным для минлесхоза и МЧС - из-за жаркого лета пожароопасный период в лесах продлился 196 дней. За этот срок в республике зарегистрировано 1,2 тысячи термических точек и 942 случая возгорания на приграничных к лесному фонду территориях на общей площади 56 гектаров. Однако в самих лесах пожаров допущено не было.

В Татарстане летом зафиксированы случаи поражения лесов непарным шелкопрядом. Жизнедеятельность этих насекомых приводит к ослаблению и даже гибели деревьев. Работы по выявлению и ликвидации очагов размножения непарного шелкопряда проведены на территории 53 тысячи гектаров. На 4,5 тысячи гектаров на стволы деревьев нанесли отработанное масло.

- В республике в этом году были проведены работы по лесопатологическому обследованию на площади 39 тысяч гектаров и санитарно-оздоровительные мероприятия на площади 3,2 тысячи гектаров, - рассказал министр.

Деятельность минлесхоза также приносит доход в бюджет республики и страны. По состоянию на 1 ноября 2023 года общий объем платежей за использование лесов составил 390,4 миллиона рублей, из которых 288,6 поступили в федеральный бюджет, а 101,8 миллиона - в республиканский. Доходы подведомственных минлесхозу лесхозов от оказания платных услуг на 1 ноября составляют 705,2 миллиона рублей.

- Также было проведено 10 аукционов для субъектов малого и среднего предпринимательства по продаже права на заключение договора купли-продажи лесных насаждений, - дополнил Равиль Кузюров. - По их итогам реализовано 223,7 тысячи кубических метров древесины на общую сумму 50,8 миллиона рублей.

В этом году был значительно обновлен парк техники учреждений министерства. В рамках проекта «Сохранение лесов в Республике Татарстан» закуплена и передана лесхозам 31 единица техники и оборудования. Приобретено 29 лесопатрульных автомобилей по программе «Развитие лесного хозяйства», а также 32 трактора и 30 единиц лесозаготовительного оборудования по программе «Развитие лесного хозяйства РТ».