Татарстан первым в России запустит клубы дипломатии для подростков

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Республика
19 марта 2024  09:47
Автор:
Эндже Гарафиева

Школьники от 12 до 18 лет смогут стать участниками клубов дипломатии в образовательных учреждениях Татарстана. Они будут открываться в школах, где есть команда из 10 любителей этой темы и одного наставника. 

В России подобных аналогов пока больше нет. Программа будет интересна тем, кто увлекается сферой международных отношений. Вместе с носителями школьники изучат иностранные языки, будут участвовать в международных проектах вместе с ребятами из других стран мира, телемостах и пр. Они же получат право получить приоритет для участия в международных лагерях и стажировках в посольствах. 

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