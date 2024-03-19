Татарстан первым в России запустит клубы дипломатии для подростков

Школьники от 12 до 18 лет смогут стать участниками клубов дипломатии в образовательных учреждениях Татарстана. Они будут открываться в школах, где есть команда из 10 любителей этой темы и одного наставника.

В России подобных аналогов пока больше нет. Программа будет интересна тем, кто увлекается сферой международных отношений. Вместе с носителями школьники изучат иностранные языки, будут участвовать в международных проектах вместе с ребятами из других стран мира, телемостах и пр. Они же получат право получить приоритет для участия в международных лагерях и стажировках в посольствах.