Татарстан планирует инвестиции на 16 миллиардов рублей в рамках нацпроектов

В 2025 году Министерство строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана займется реализацией шести национальных проектов и четырех государственных программ. В результате планируется создать и отремонтировать 343 объекта с общей суммой инвестиций в 16 миллиардов рублей. Об этом сообщил министр строительства республики Марат Айзатуллин на заседании в Доме Правительства РТ.

Совещание, которое провел Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин, озвучило детали финансирования различных проектов. Так, на реализацию национального проекта «Инфраструктура для жизни» выделят 3,2 миллиарда рублей, дополнительно 10 миллиардов поступит из республиканского бюджета. Эти средства будут направлены на модернизацию жилищно-коммунальных услуг и капитальный ремонт многоквартирных домов.

В 2025 году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в Татарстане будет благоустроено 61 общественное пространство, включая 51 объект, отобранный в текущем году, среди которых семь победителей Конкурса малых городов и исторических поселений.

Продолжится рекультивация иловых полей биоочистных сооружений Казани, финансируемая в рамках федерального проекта «Вода России», с выделением 1 миллиарда рублей на 2025 год.

По федеральному проекту «Модернизация первичного звена» нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» в республике отремонтируют и построят 189 объектов, включая 151 ФАП и 34 новые. Также предусмотрено строительство двух офисов врача общей практики и двух поликлиник.

В рамках проекта «Семья» в Татарстане возведут дом-интернат для престарелых и инвалидов в Зеленодольском районе, два детских сада, а также отремонтируют 11 детских садов, две библиотеки и различные культурные объекты.

Национальный проект «Молодежь и дети» предполагает строительство двух школ и капитальный ремонт десяти существующих. Обновления также коснутся 21 образовательного учреждения, колледжа и семи ресурсных центров.

В 2025 году пройдет капитальный ремонт 50 центров занятости населения по проекту «Кадры». Параллельно будет реализовано 48 республиканских программ на сумму около 73 миллиардов рублей, охватывающих строительство, ремонт и благоустройство порядка 3 тысяч объектов.

Новые национальные проекты, стартующие с 2025 года, касаются всех сфер — от экономики до экологии, и в Татарстане в этом году будут реализованы 11 из них с общей выделенной суммой 44,2 миллиарда рублей.