Татарстан планирует производить 20 пассажирских самолетов Ту-214 в год

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Республика
12 февраля 2024  14:40
Автор:
Эндже Гарафиева

Об этом в своем докладе на коллегии минппромторга Татарстана, которая проходит сегодня при участии Раиса РТ Рустама Минниханова, заявил министр промышленности и торговли Татарстана Олег Коробченко.

С его слов, Казанский авиационный завод благодаря поддержке Президента и Правительства России работает над выпуском пассажирских самолетов Ту-214. Цель – производство 20 единиц в год.

Потребность в Ту-214 составляет 150 единиц, которые предстоит выпустить до 2032 года. Из них на 20 самолетов заключены твердые контракты, по 67 подписаны соглашения о намерениях, на 61 – есть заявки от потенциальных заказчиков.

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