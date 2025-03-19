Татарстан планирует устранить аварийный фонд исторических зданий к 2030 году

2030 году в России планируется привести в удовлетворительное состояние не менее 1000 объектов культурного наследия. На эти цели с 2025 по 2030 год будет выделено 51 миллиард рублей. В Татарстане основное внимание уделят историческим зданиям в Чистополе и Елабуге, где сосредоточена значительная часть аварийного фонда. Об этом заявил председатель Комитета Республики Татарстан по охране объектов культурного наследия Иван Гущин на пресс-конференции в «Татар-информе».

«Наибольшее количество объектов, требующих срочного вмешательства, находится в Чистополе и Елабуге. Эти города обладают уникальным историческим наследием, которое мы обязаны сохранить», – подчеркнул Гущин.

В Казани значительная часть исторических зданий уже была спасена благодаря программе ликвидации аварийного жилья. За последние 15 лет многие объекты были переданы в частные руки для реставрации и адаптации под современные нужды. Например, в прошлом году за 40 миллионов рублей был продан объект на улице 25 Октября в Кировском районе, а бывшая чаеразвесочная фабрика ушла с молотка за 23 миллиона рублей. После продажи такие здания проходят работы по стабилизации их состояния и реконструкции.

Гущин также отметил, что программа по сохранению исторического наследия включает не только реставрацию, но и интеграцию объектов в современную городскую среду. Это позволяет сохранить культурную идентичность городов, одновременно делая их более привлекательными для туристов и инвесторов.

Эксперты подчеркивают, что сохранение исторических зданий – это не только вопрос культурного наследия, но и важный шаг для развития туризма и экономики региона. Власти Татарстана намерены активно использовать федеральное финансирование для реализации амбициозных проектов по восстановлению и реставрации.

Таким образом, к 2030 году Татарстан планирует не только устранить аварийный фонд, но и создать условия для дальнейшего сохранения и популяризации своего исторического наследия.