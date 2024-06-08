Татарстан планирует вовлечь в сельхозкооперацию ещё 2,3 тысячи участников

В 2024 году Татарстан планирует привлечь в сельхозкооперацию 2,3 тысячи новых участников в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство». По данным на 1 июня в кооперацию уже вошли 245 человек.

«За счет государственной поддержки сектор сельхозкооперации показывает самое интенсивное развитие. Число вовлеченных в кооперацию достигло 17 тысяч человек, денежная выручка выросла в 1,5 раза и составила 14,6 млрд рублей», – отметил министр сельского хозяйства РТ Марат Зяббаров.

Ежегодно кооперативам возмещаются затраты по закупке сельхозпродукции у членов кооператива. В прошлом году 74 кооператива и переработчика получили субсидии на 352,4 млн рублей.