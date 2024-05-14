Татарстан планируют довести до полной газификации в ближайшие годы

В рамках программы социальной газификации в Татарстане заключено уже 25 тысяч договоров, из которых 18,5 тысяч выполнены. Об этом стало известно на церемонии открытия нового газопровода в Нижнекамском районе.

«Газпром межрегионгаз» выразил благодарность правительству Татарстана за активное содействие в реализации этого значительного проекта, инициированного на уровне президента, учитывая, что уровень газификации в республике приближается к 100%.

Также он прогнозирует, что в ближайшие годы Татарстан достигнет полной газификации, включая подключение всех жилых домов в садоводческих товариществах, расположенных в пределах населённых пунктов.