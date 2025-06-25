Татарстан планомерно снижает нагрузку на бизнес

В Министерстве экономики РТ 20 июня состоялся образовательный семинар для государственных служащих, посвященный реформе контрольно-надзорной деятельности. Мероприятие прошло на базе Высшей школы государственного и муниципального управления. Темой обсуждения стали ключевые меры по снижению административного давления на бизнес и внедрению цифровых инструментов.

Заместитель министра экономики РТ Гульназ Исмагилова подчеркнула, что ведомство совместно с контролирующими органами последовательно работает над сокращением бюрократических барьеров. Одним из главных достижений стало значительное уменьшение количества проверок. Благодаря федеральному мораторию их число в 2024 году сократилось более чем в четыре раза по сравнению с 2019 годом. Вместо плановых проверок теперь активно применяются профилактические визиты, которые носят рекомендательный, а не карательный характер.

Профилактические визиты позволяют инспекторам в режиме диалога разъяснить предпринимателям требования законодательства, указать на возможные риски нарушений и помочь их устранить. Важно, что по итогам таких визитов не выписываются штрафы или предписания - они направлены исключительно на предупреждение проблем. При этом бизнес сам может инициировать такой визит, подав заявку через портал госуслуг.

Эффективность этого подхода подтверждается статистикой. На 1 июня 2025 года в Татарстане проведено 521 профилактическое мероприятие. Республика занимает первое место в национальном рейтинге оценки качества профвизитов с показателем 9,9 балла из 10.

Еще одним важным направлением реформы стала цифровизация контрольно-надзорной деятельности. Для дистанционного взаимодействия с бизнесом инспекторы используют мобильное приложение «Инспектор». Оно позволяет проводить проверки и консультации в формате видеосвязи, фиксировать геолокацию, получать уведомления через «Госуслуги» и заполнять документы онлайн. В 2024 году через это приложение прошло более 1,5 тысячи мероприятий, а в 2025 году их доля достигла 40% от общего числа. Татарстан лидирует среди российских регионов по использованию этого инструмента.

Для помощи предпринимателям с 2018 года работает онлайн-платформа «Проверенный бизнес». На ней собраны типовые нарушения (1335 случаев), способы их предотвращения, чек-листы для подготовки к проверкам и электронный журнал надзорных мероприятий. За последний год посещаемость ресурса выросла на 72%.

В 2025 году платформа получила новую функцию - чат-бота с искусственным интеллектом в мессенджере. Он помогает предпринимателям узнать, запланирована ли проверка по их ИНН, получить рекомендации по подготовке к ней и даже проверить законность требований инспекторов. Пользователи уже могут оставлять отзывы о работе бота, что позволяет улучшать его функционал.

Все эти меры направлены на снижение стресса для бизнеса при взаимодействии с контролирующими органами. Акцент смещается с наказания на профилактику, а цифровые сервисы делают процесс более прозрачным и удобным. Как отметили на семинаре, главная задача сейчас - поддерживать деловую активность без избыточного административного давления, помогая предпринимателям работать в правовом поле.

В мероприятии принял участие заместитель директора Департамента государственной политики в сфере лицензирования, контрольно-надзорной деятельности, аккредитации и саморегулирования Минэкономразвития РФ Игорь Судец.

- В рамках осуществления контроля у нас уже несколько лет идет реформа по изменению формы взаимоотношений государства с контролируемыми лицами, - рассказал он. - Для того чтобы инструменты, предусмотренные новым законодательством, можно было по-настоящему внедрять в жизнь, необходимо, чтобы все инспекторы не просто формально знали нормативный акт, но и понимали дух закона.