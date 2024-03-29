Татарстан побил свой рекорд по количеству стартапов на Российский венчурный форум

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Республика
29 марта 2024  18:38
Автор:
Эндже Гарафиева

В конце апреля в «Казань Экспо» состоится ключевое событие отечественной венчурной индустрии – Российский венчурный форум. Заявки на участие подали представители Беларуси, Индии, Бразилии и Казахстана.

В этом году количество заявок от местных предпринимателей было вдвое больше, чем в прошлом – заявились 74 стартапа. При этом больше половины из них уже имеют готовый продукт и совершили первые продажи.

60% от общего числа составляют IT-стартапы (EdTech, PropTech, FinTech, LegalTech и др.), 19% - проекты в сфере промышленных технологий, 9% - AgroTech и BioTech компании, 6% - разработчики продуктов в области медицины будущего, 5% – IoT-проекты.

Финалисты программы акселерации смогут получить поддержку до 50 млн рублей.

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