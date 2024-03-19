Татарстан почти на треть выполнил годовой план по вводу жилья по соципотеке

Республика Татарстан планирует в этом году ввести 162 тысячи квадратных метров. Это почти 60 домов, в которые заедут около 3,3 тысячи хозяев. С начала года Госжилфонд РТ ввел 27% строящегося жилья – это 13 домов для 775 семей.

Если говорить только о Казани, то в ЖК «Салават Купере» сейчас возводят 9 домов на 1,4 тысячи квартир, треть сдадут в этом году. Некоторые дома уже готовы на 58%. Где-то монтируют панели и инженерные сети, где-то устанавливают окна.

В Набережных Челнах тоже ведутся внутренние работы, здесь строят 4 многоквартирных дома. Техническая готовность до 82%. В Зеленодольске готовится к сдаче 161-квартирный большой дом, строится еще один 80-квартирный.

В прошлом году фонд построил 160,7 тысяч квадратных метров для 3 тысяч татарстанских семей.