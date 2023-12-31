Татарстан поддержал Белгород после трагедии

Еще 45 человек, в том числе четыре ребенка, получили ранения.

Пресс-служба Раиса РТ сообщила, что Рустам Минниханов выразил соболезнования семьям погибших сегодня в Белгороде. «От себя лично и от всех жителей Республики Татарстан выражаю слова соболезнования родным и близким всех погибших. Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим», — сказал глава республики. .

В Белгород на помощь пострадавшим вылетела команда медиков Минздрава РФ во главе с руководителем ведомства Михаилом Мурашко. Соответствующее поручение дал президент России Владимир Путин, о чем рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Со свое стороны, мэр Москвы Сергей Собянин пообещал Белгороду поддержку в восстановлении после обстрела.