Татарстан поддержал сокращение рабочего дня для женщин

Депутаты Госсовета Татарстана одобрили инициативу Госдумы о сокращении рабочего дня для женщин на один час без уменьшения зарплаты. Предложение направлено на поддержку семей и улучшение баланса между работой и личной жизнью. Об этом сообщает «Вести Татарстан».

Женщины восприняли идею положительно, отметив, что дополнительное время поможет уделять больше внимания детям. Мужчины также поддержали инициативу, считая ее шагом к более гибкому графику для семей.

«Это не решит демографические вопросы, но позволит матерям чаще быть с детьми», — отметила председатель комитета по социальной политике Светлана Захарова. Она добавила, что некоторые компании уже практикуют «мамин день» — ежемесячный выходной для родителей.

Эксперты уточняют, что предложение может быть реализовано не во всех сферах из-за специфики работы. Для его внедрения потребуется учитывать мнение общества и особенности разных профессий.

Напомним, автором инициативы выступил депутат Госдумы Игорь Антропенко, предложивший сократить рабочий день для женщин в целях поддержки семьи.