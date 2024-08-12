Татарстан поднялся в рейтинге по качеству дорог в регионе

Татарстан поднялся на 18 место в рейтинге регионов России по качеству дорог в 2024 году. Об этом сообщают РИА Новости с ссылкой на данные исследования.

Согласно исследованию, 65,6% дорог в республике соответствуют нормативным требованиям. В целом по России этот показатель составляет 54,1%.

Лидерами рейтинга по соотношению качественных дорог на одну тысячу квадратных километров территории стали Москва (97,6%), Ханты-Мансийский автономный округ (88,4%) и Краснодарский край (84,4%). В 40 регионах страны доля дорог хорошего качества превышает средний показатель, а в 45 — ниже.

Отмечается, что по сравнению с прошлым годом Татарстан улучшил свои позиции в рейтинге, поднявшись с 19 на 18 место.