Татарстан поднялся в рейтинге по качеству дорог в регионе

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Россия/Мир
12 августа 2024  13:17
Автор:
Эндже Гарафиева

Татарстан поднялся на 18 место в рейтинге регионов России по качеству дорог в 2024 году. Об этом сообщают РИА Новости с ссылкой на данные исследования. 

Согласно исследованию, 65,6% дорог в республике соответствуют нормативным требованиям. В целом по России этот показатель составляет 54,1%. 

Лидерами рейтинга по соотношению качественных дорог на одну тысячу квадратных километров территории стали Москва (97,6%), Ханты-Мансийский автономный округ (88,4%) и Краснодарский край (84,4%). В 40 регионах страны доля дорог хорошего качества превышает средний показатель, а в 45 — ниже. 

Отмечается, что по сравнению с прошлым годом Татарстан улучшил свои позиции в рейтинге, поднявшись с 19 на 18 место.

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