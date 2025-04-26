Татарстан подводит первые итоги экологического двухмесячника

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Республика
26 апреля 2025  12:53

С начала апреля в республике проходит масштабная экологическая акция в рамках национального проекта «Экологическое благополучие». Как сообщил министр экологии РТ Александр Шадриков на совещании с Рустамом Миннихановым, в мероприятиях уже приняли участие около 150 тысяч человек, включая сотрудников предприятий и организаций.

За первые недели двухмесячника в регионе:

  •     проведено свыше 1,5 тысяч субботников;
  •     вывезено 62 тысячи кубометров мусора;
  •     высажено 74,5 тысячи деревьев и кустарников;
  •     задействовано около 4 тысяч единиц спецтехники.

Особое внимание уделяется выявлению экологических нарушений. В ходе рейдов инспекторы обнаружили 1 813 нарушений, в том числе 859 несанкционированных свалок. Общая сумма наложенных штрафов превысила 300 тысяч рублей.

Рустам Минниханов поручил главам муниципалитетов усилить контроль за санитарным состоянием территорий, особенно в районах с наибольшим количеством жалоб от жителей. Дополнительный мониторинг ведется с воздуха — в ходе двух авиаоблетов выявлено 424 нарушения природоохранного законодательства.

Экологический марафон продолжается, и власти призывают жителей республики активно участвовать в мероприятиях по благоустройству и озеленению своих населенных пунктов.

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