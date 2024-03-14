Татарстан показал свои разработки в сфере ИИ на выставке в Москве

На выставке в Москве республика организовала стенд, посвященный разработкам татарстанских специалистов в сфере ИИ. Своими результатами делится Университет Иннополис, который работает над задачами в сферах логистики, химии, медицины с такими компаниями как «СИБУР», Почта России, «ТАНЕКО» или «Аэрофлот».

С татарстанским стендом ознакомился министр экономического развития РФ Максим Решетников. По его словам, республика занимает особое место среди регионов, которые активно развивают передовые технологии.

Программа выставки-форум «России» началась с пленарной сессии об ИИ, выступил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. На мероприятии также будут представлены достижения в области развития экосистемы ИИ в рамках федерального проекта «Искусственный интеллект».