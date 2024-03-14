Татарстан показал свои разработки в сфере ИИ на выставке в Москве

news_top_970_100
Россия/Мир
14 марта 2024  08:01
Автор:
Эндже Гарафиева

На выставке в Москве республика организовала стенд, посвященный разработкам татарстанских специалистов в сфере ИИ. Своими результатами делится Университет Иннополис, который работает над задачами в сферах логистики, химии, медицины с такими компаниями как «СИБУР», Почта России, «ТАНЕКО» или «Аэрофлот».

С татарстанским стендом ознакомился министр экономического развития РФ Максим Решетников. По его словам, республика занимает особое место среди регионов, которые активно развивают передовые технологии.

Программа выставки-форум «России» началась с пленарной сессии об ИИ, выступил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. На мероприятии также будут представлены достижения в области развития экосистемы ИИ в рамках федерального проекта «Искусственный интеллект».

news_right_column_240_400
news_bot_970_100
Новости
«У меня зазвонил телефон...»
«Казанским ведомостям» - 33 года!
В Татарстане накажут виновных в падении снега на школьницу, у нее тяжелые травмы
Почему гаджеты не должны заменять прогулки школьникам
Россияне рассказали о желаемых мерах поддержки своих семей
Осечка «Ак Барса»: как команда будет жить после провала?
Осечка «Ак Барса»: как команда будет жить после провала?
Выплаты награжденным медалями РТ «Родительская доблесть» и «Ана даны - Материнская слава» увеличены
О социальных гарантиях для военнослужащих по призыву