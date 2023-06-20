Татарстан получил 24 млрд федеральных рублей на поддержку промышленности

Республика Татарстан за первые четыре месяца текущего года получила федеральную поддержку на развитие промышленности на сумму 24 млрд рублей. Об этом по итогам участия республики в Петербургском международном экономическом форуме сообщил заместителя министра промышленности и торговли Родион Карпов.

«Состоялась встреча с министром промышленности и торговли Российской Федерации Денисом Мантуровым, на которой обсуждалось развитие ряда отраслей. Хотелось бы отметить, что у нас с федеральным министерством выстроены надежные, хорошие отношения: промышленность Республики Татарстан по итогам прошлого года получила государственную поддержку на более чем 70 млрд рублей. Данная тенденция у нас сохраняется в этом году. Так, за первые четыре месяца уже более 24 млрд рублей также республика получила. Мы здесь темпы планируем нарастить», – сообщил Карпов.

По словам Карпова, компании-участники ПМЭФ выразили заинтересованность в участии в нефтегазохимическом форуме, который традиционно проходит в Казани с 31 августа по 2 сентября.

«В деловой программе форума прошлого года приняло участие около 2 тыс. человек. На специализированной выставке было представлено более 160 ведущих компаний, представляющих 25 регионов РФ и ряда зарубежные стран», – отметил он.

Другим итогом ПМЭФ стала договоренность с министром торговли и промышленности Египта о создании бизнес-миссии в этой стране для дальнейшего открытия там производств Татарстана.