 Татарстан получил более 188 млн рублей на развитие молодежной политики
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Татарстан получил более 188 млн рублей на развитие молодежной политики

Были объявили результаты федерального конкурса «Регион для молодых».

Республика
24 июня 2023  14:32
Автор:
Эдуард Салихов

Татарстан выиграл более 188 млн рублей на развитие молодежной политики в регионе. Были объявили результаты федерального конкурса «Регион для молодых». Об этом сообщили в пресс-службе Минмолодежи РТ.

«Конкурс дает возможность претендовать на получение субсидии из федерального бюджета на обновление существующей инфраструктуры и создание условий для самореализации молодежи», — отметил министр по делам молодежи РТ Ринат Садыков. 

Деньги направят на ремонт в ДК «Химиков» и на мероприятия по патриотическому воспитанию, на информационную работу с молодежью в соцсетях и т.д.

Ранее «КВ» сообщали, что в Татарстане молодежь по госпрограмме получила 2 тыс. квартир. Как отметил министр по делам молодежи РТ, программа помогает юноше или девушке подтвердить необходимость в улучшении жилищных условий.

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