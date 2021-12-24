 Татарстан получит 12 млрд рублей на строительство канализации
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Татарстан получит 12 млрд рублей на строительство канализации

Заявка региона была одобрена правкомиссией.

Город
24 декабря 2021  08:40
Автор:
Ольга Ильина

Татарстан получит кредит из Фонда ЖКХ в сумме 12 млрд рублей на строительство систем канализации и водоснабжения. Об этом на заседании правкомиссии по региональному развитию сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин.

На заседании рассматривались заявки регионов страны на выделение бюджетных заемов на конкурсной основе, которые предоставляются по программе правительства «Инфраструктурное меню». Всего в шесть регионов России направили 16,3 млрд рублей.

Примечательно, заявка Татарстана была на самую большую сумму – 12 млрд рублей, тогда как, например, для Московской области выделили 2,6 млрд рублей на строительство систем водоснабжения на участке жилой застройки и строительство поликлиники.

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Татарстан получит 12 млрд рублей на строительство канализации
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