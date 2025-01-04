Татарстан получит 7 млрд рублей на дороги и мосты в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни»

В 2025 году Татарстан направит 7 млрд рублей из федерального бюджета на приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и мостов в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщает пресс-служба Министерства дорожного хозяйства и транспорта Республики Татарстан.

Основная задача — поддерживать в нормативном состоянии не менее 85% дорог агломераций и региональных трасс, входящих в опорную сеть России. К 2030 году планируется привести в нормативное состояние 60% региональных дорог, а в 2025 году этот показатель должен достичь 52,2%.

Помимо дорожного строительства, в рамках нацпроекта будут реализованы мероприятия по развитию интеллектуальных транспортных систем (ИТС). В Казани и Набережных Челнах модернизируют светофоры, установив адаптивные системы управления, которые включают мониторинг транспортного потока и видеонаблюдение. На эти цели выделено дополнительно 97 млн рублей.

Национальный проект «Инфраструктура для жизни» был разработан в соответствии с указом Президента РФ Владимира Путина от 7 мая 2024 года. Он включает федеральные проекты, такие как «Региональная и местная дорожная сеть», «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» и «Безопасность дорожного движения».

С начала 2025 года в России запущены новые национальные проекты, охватывающие различные сферы — от экономики до экологии. В Татарстане будут реализованы 11 из них, включая «Семья», «Молодежь и дети», «Экологическое благополучие», «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» и другие. Общий объем финансирования на эти цели составит 44,2 млрд рублей.