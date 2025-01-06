Татарстан получит более 2,5 млрд рублей на экологические проекты с 2025 года

С 2025 года в России стартует новый национальный проект «Экологическое благополучие», который заменит действующий проект «Экология». В рамках этой инициативы Республика Татарстан получит финансирование в размере более 2,5 млрд рублей на реализацию восьми экологических мероприятий.

Основная часть средств — 2,3 млрд рублей — будет выделена из федерального бюджета, а 221,4 млн рублей поступят из республиканского бюджета. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства экологии и природных ресурсов Татарстана.

Одним из ключевых направлений станет улучшение состояния водных объектов. В рамках федерального проекта «Вода России», который заменит программы «Оздоровление Волги» и «Сохранение уникальных водных объектов», в Татарстане планируется:

Расчистка участка реки Мелекеска в Набережных Челнах (2025–2027 гг., 320,6 млн рублей).

Расчистка русла реки Ноксы с притоками в Казани (2028–2030 гг., 703,3 млн рублей). При этом рассматривается возможность переноса начала работ на 2025 год.

Также в 2025 году завершится рекультивация иловых полей биологических очистных сооружений Казани, что позволит снизить экологическую нагрузку на реку Волгу.

Еще одно важное направление — сокращение объема загрязненных сточных вод. Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Татарстана совместно с федеральными коллегами прорабатывает включение 17 объектов по строительству и реконструкции очистных сооружений и ливневых канализаций в городах республики, включая Казань, Набережные Челны, Зеленодольск и другие.

Федеральный проект «Генеральная уборка» заменит программу «Чистая страна». Перечень объектов для ликвидации накопленного экологического вреда будет сформирован к первому кварталу 2025 года после оценки Росприроднадзором и Роспотребнадзором.

Кроме того, четыре мероприятия в рамках нацпроекта будут реализованы Министерством лесного хозяйства Татарстана.

Новые национальные проекты, стартующие с 2025 года, охватывают широкий спектр направлений — от экологии до экономики и цифровизации. В Татарстане планируется реализация 11 таких проектов, включая «Экологическое благополучие», «Инфраструктура для жизни», «Туризм и гостеприимство» и другие. Общий объем финансирования составит 44,2 млрд рублей.