Татарстан получит средства на капитальный ремонт театров юного зрителя

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Республика
10 октября 2024  08:03

Некоторые регионы, включая Татарстан, получат финансирование для выполнения капитального ремонта театров для детей.

В 2024 году республике выделят 40,5 миллиона рублей на эти цели. Распоряжение об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Выделенные средства позволят обновить детские театры в нескольких регионах, а также снабдить их новым оборудованием, что поможет улучшить качество спектаклей и привлечь больше юных зрителей.

В общей сложности на модернизацию театров юного зрителя и театров кукол в бюджет 2024 года предусмотрено более 1,4 миллиарда рублей в рамках национального проекта «Культура».

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