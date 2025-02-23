Татарстан помогает детям Луганска учиться и получать медицинскую помощь

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Республика
23 февраля 2025  18:50

Заместитель премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева в ходе телемоста с Луганском рассказала о поддержке, оказываемой детям подшефных городов. Она поздравила мужчин с Днем защитника Отечества и подчеркнула, что забота о детях и пожилых людях – приоритет республики.

Татарстан предоставляет современное учебное оборудование и пособия, позволяя детям учиться даже в сложных условиях. Также, с согласия родителей, проводятся медицинские осмотры и оказывается необходимая медицинская помощь.

"Благодаря нашим защитникам и нашей поддержке у детей, переживших непростые времена, есть будущее," – отметила Фазлеева.

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